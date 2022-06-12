Гендиректор нового McDonald's заявил об остановке производства Coca-cola в РФ

Производитель брендов Coca-cola в РФ компания Hellenic Bottling Company остановила производство классических одноименных газированных напитков под этим брендом. Об этом в воскресенье, 12 июня, гендиректор компании, которая ранее развивалась под брендом McDonald's Олег Пароев, отвечая на вопросы «Известий».

Он сказал, что компания будет производить в РФ локальные бренды (их имена неизвестны), но в меньшем объеме. Поэтому сеть питания быстрого обслуживания рассматривает новых партнеров для сотрудничества. Среди них — компания PepsiCo с одноименным флагом, производитель «Черноголовка» и другие компании.

Ранее в этот день обновленные рестораны, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя. Возле входа во флагманское заведение на станции метро «Пушкинская» в Москве в день открытия образовалась очередь.

Сеть получила название «Вкусно — и точка». Новым логотипом фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

9 марта Coca-Cola также сообщила, что приостановила свою деятельность на территории РФ. В тот же день источник в российском подразделении компании в комментарии «Известиям» заявил, что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг в России. Он подчеркнул, что российское подразделение производителя остается работать в России, а американское — отказывается работать с РФ ради сохранения репутации.

Позже генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси заявил, что не исключает полного ухода с российского рынка.

В России бренд Coca-cola развивала The Coca-Cola Сompany (маркетинг и продвижение имени), но производством и дистрибуцией занималась Hellenic Bottling Company S.A.