Партнеры завода Coca-Cola в РФ не получали уведомления о прекращении поставок

Партнеры завода-производителя напитка Coca-Cola — Coca-Cola Hellenic Bottling Company — не получали официального уведомления о прекращении договоров поставки. Об этом рассказали «Известиям» представители общепита и розничных сетей в пятницу, 17 июня.

Совладелец Black Star Burger Юрий Левитас заявил «Известиям», что в бургерной пока не получали от Coca-Cola официальных уведомлений об изменении условий сотрудничества.

По данным одной из крупных торговых сетей, производитель газированных напитков сообщил компании: у завода еще есть концентрат для производства напитка, его хватит на какое-то время. Когда он закончится, то, скорее всего, прекратится выпуск части продукции. Других деталей по выпуску флагмана рознице не сообщали. Однако на полках останутся другие напитки американских производителей — например, Burn, Rich.

Накануне Coca-Cola Hellenic Bottling Company сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в России.

12 июня генеральный директор «Вкусно — и точка» (ранее развивалась под брендом McDonald's в России) Олег Пароев в беседе с «Известиями» сообщил, что Hellenic Bottling Company остановила производство Coca-Cola под этим брендом в РФ. Он уточнял, что компания будет производить в стране локальные бренды, но в меньшем объеме.

Coca-Cola заявила о приостановке работы в РФ 9 марта. Источник в российском подразделении компании заявлял «Известиям», что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг. 4 мая генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка.