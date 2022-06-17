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Минфин назвал госзаказ драйвером для развития импортозамещения

Замглавы Минфина Лавров: госзаказ может стать драйвером для развития импортозамещения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственный заказ, безусловно, может стать дополнительным драйвером для развития российского производства, импортозамещения тех предметов, которые сейчас не могут приехать в Россию. Об этом заявил «Известиям» заместитель главы Минфина Алексей Лавров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

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«Именно для того, чтобы облегчить поставщикам доступ к государственным закупкам, уже принят целый комплекс законодательных новаций, из которых основной на самом деле удалось принять еще в прошлом году. Так называемый оптимизационный закон (Закон об оптимизации госзакупок 360-ФЗ. — Ред.), который, по своей сути, составляет новую редакцию 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вот благодаря этому у нас сейчас прочная основа для цифровизации, введения электронных процедур, электронного актирования», — рассказал замминистра.

По его словам, в этом году пакет законов о госзакупках дополнят, например, такой мерой: ускорение расчетов за поставленные товары и услуги до семи рабочих дней после подписания акта сдачи–приемки. Это планировалось сделать в начале 2023 года, но текущие события побудили ускорить введение в эксплуатацию этого сервиса и с июля он начнет применяться в полном объеме, отметил Лавров.

По его словам, сейчас Минфин не видит сбоев при осуществлении закупок. Губернаторам, руководителям муниципальных образований предоставлены права по более гибкому применению всех процедур, в том числе в необходимых случаях выбора единственного поставщика, и эти меры уже дают эффект, заключил замминистра.

Минфин разработал проект закона об оптимизации госзакупок еще летом 2020 года, впоследствии он был доработан с учетом правительственных поручений в сфере строительства, предоставления гарантий субъектам малого предпринимательства, а также с учетом предложений от ряда ведомств. Документ предусматривает упрощение и систематизацию порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, в частности из него исключены устаревшие требования, а также ускорение осуществления предусмотренных процедур. Закон вступил в силу 1 января 2022 года.

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