Минфин подготовил законопроект об упрощении процедуры госзакупок

Министерство финансов России завершило подготовку законопроекта об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок.

«Согласованный с ведомствами-соисполнителями законопроект внесен в правительство Российской Федерации для его дальнейшей подготовки к внесению в Государственную думу Российской Федерации», — говорится в релизе, поступившем «Известиям» в понедельник, 1 июня.

Проект закона был разработан ведомством в феврале, однако впоследствии был доработан с учетом правительственных поручений в сфере строительства, предоставления гарантий субъектам малого предпринимательства, а также с учетом предложений от ряда ведомств, включая Минобороны России, Минтранс и Казначейство.

Законопроект предусматривает упрощение и систематизацию порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, в частности из него исключены устаревшие требования, а также ускорение осуществления предусмотренных процедур.