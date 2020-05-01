Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Московских аллергиков предупредили о цветении березы и клена
Мир
СМИ узнали о расследовании в США связи лабораторий Техаса и Уханя
Происшествия
Число ДТП в Москве за неделю выросло вдвое по сравнению с 2019 годом
Общество
Индекс самоизоляции в Москве составил 3,5 балла
Экономика
Объем транзита газа через Украину упал вдвое
Мир
В Пентагоне заявили о дальнейших испытаниях оружия во время пандемии

Мишустин запретил госзакупки ряда промтоваров за границей

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете госзакупок некоторых промышленных товаров за границей, за исключением стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров в пятницу, 1 мая.

Документ вступает в силу с даты его официального опубликования. Ряд запретов вступает в силу с 1 июля этого года.

Легкой дороги: перечень пострадавших от COVID сфер хотят расширить
В этот список необходимо включить машиностроение и текстильную промышленность, уверены в ТПП

В постановлении от 30 апреля отмечается, что запрещено приобретать товары для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны и безопасности страны.

Список состоит из 125 пунктов зарубежных товаров, среди которых легковые автомобили и грузовики, пожарные машины, автомобили скорой помощи, иностранные круизные корабли, танкеры для перевозки нефти, вертолеты и некоторая мебель.

Запрет не действует, если товар не производится в России. Под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, группы товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей.

Разрешены закупки за границей для Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управделами президента.

Поставки из-за границы запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию по-прежнему также допускаются.

Ранее, 6 апреля, правительство запретило госзакупки иностранных томатов и огурцов для государственных и муниципальных нужд.

Позже, 17 марта, Госдума приняла закон, смягчающий требования к госзакупкам в 2020 году из-за коронавируса. Так, максимальная сумма закупки товара у единственного поставщика увеличится с 300 до 600 тыс. рублей. Годовой объем таких закупок вырастет с 5 до 10%.

Для гарантийных обязательств, которые уже установлены в описании объекта закупки, исключается необходимость их обязательного обеспечения. Однако заказчик сможет установить требование обеспечения этих гарантий, если потребуется.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России вступил в силу запрет на вывоз круп и некоторых видов овощей
Госдума смягчила требования к госзакупкам в 2020 году из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020