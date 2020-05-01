Мишустин запретил госзакупки ряда промтоваров за границей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете госзакупок некоторых промышленных товаров за границей, за исключением стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров в пятницу, 1 мая.

Документ вступает в силу с даты его официального опубликования. Ряд запретов вступает в силу с 1 июля этого года.

В постановлении от 30 апреля отмечается, что запрещено приобретать товары для государственных и муниципальных нужд, а также для нужд обороны и безопасности страны.

Список состоит из 125 пунктов зарубежных товаров, среди которых легковые автомобили и грузовики, пожарные машины, автомобили скорой помощи, иностранные круизные корабли, танкеры для перевозки нефти, вертолеты и некоторая мебель.

Запрет не действует, если товар не производится в России. Под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, группы товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей.

Разрешены закупки за границей для Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО), Службы внешней разведки (СВР), внешней разведки Минобороны, МВД, Росгвардии и управделами президента.

Поставки из-за границы запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию по-прежнему также допускаются.

Ранее, 6 апреля, правительство запретило госзакупки иностранных томатов и огурцов для государственных и муниципальных нужд.

Позже, 17 марта, Госдума приняла закон, смягчающий требования к госзакупкам в 2020 году из-за коронавируса. Так, максимальная сумма закупки товара у единственного поставщика увеличится с 300 до 600 тыс. рублей. Годовой объем таких закупок вырастет с 5 до 10%.

Для гарантийных обязательств, которые уже установлены в описании объекта закупки, исключается необходимость их обязательного обеспечения. Однако заказчик сможет установить требование обеспечения этих гарантий, если потребуется.

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