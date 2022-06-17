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В России сотрут границы между муниципалитетами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Единый с точки зрения инфраструктуры район не будет разделен «бумажными» границами между муниципалитетами. Об этом заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

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«Сейчас пространство для жителей разрывается, и дети, например, не могут пойти в школу, до которой рукой подать, потому что она относится к другому муниципалитету, а возвращаясь с работы или в пути на работу жителю нужно делать пересадку в общественном транспорте лишь потому, что автобус уперся в муниципальную границу», — рассказал Кошелев.

Принцип комплексного развития территорий предполагает масштабное проектирование, в рамках которого строительство может вестись на территории двух смежных муниципальных образований. Единый с точки зрения инфраструктуры район могут разделять «бумажные» границы между муниципалитетами.

По словам депутата, стереть «бумажные» границы поможет инициатива о законодательном закреплении понятия «мастер-план» муниципальных образований, а также агломераций. В ближайшее время она будет внесена в Госдуму.

В ноябре прошлого года «Известия» писали, что глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил наложить мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Новороссийске до утверждения генплана города, который должны принять к концу 2022 года. В России уже несколько лет ведется дискуссия о том, что генплан устарел как документ территориального планирования и не выполняет своих функций.

По словам экспертов, стоит вопрос, в пользу каких других документов нужно отказываться от генплана, ведь нормативно других стратегических документов, кроме генплана, не установлено. Кроме того, пока нет нормативного определения для этого понятия в Градостроительным кодексе, все говорят о чем-то своем.

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