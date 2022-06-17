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Глава «Автодора» рассказал о ходе строительства крупных трасс в России

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В настоящее время перед «Автодором» стоит важная стратегическая задача по строительству скоростных дорог, соединяющих части РФ — север и юг, запад и восток. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал «Известиям» в пятницу, 17 июня, глава компании Вячеслав Петушенко.

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«Север и юг — это понятно, она практически готова, от Санкт-Петербурга до Черного моря. М-11(автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург. — «Известия») по ЦКАДу мы закончили и М-4 (автомобильная дорога федерального значения Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар –Новороссийск. — «Известия»). По М-11 мы сейчас приступили к завершающему этапу строительства обхода Твери. ЦКАД и М-4, к этому времени мы закончим обход Ростова, Краснодара, южный кластер — развитие сети Краснодарского края до Адыгеи. Это коллеги делают подходы из федерального дорожного агентства к Керченскому мосту», — рассказал Петушенко.

Он отметил, что в этом году «Автодор» сдаст два участка трассы М-12 (скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Тюмень). Это южный обход Владимира и участок дороги между ЦКАДом и Большой Бетонки (Московское большое кольцо. — «Известия»). В 2024 году ее планируют продлить до Екатеринбурга. Петушенко подчеркнул, что это создаст «крест дорог», который позволит в скоростном режиме, не имея ни одного пересечения в одном уровне и ни имея ни одного светофора, доехать из Петербурга в Москву, из Москвы в Казань и потом в Екатеринбург.

«Там дальше задачи стоят у наших коллег — это доведение до четырех полос, мы сейчас рассматриваем знаменитый меридиан, это трасса, которая была частной инициативой», — добавил глава «Автодора».

14 июня зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что движение по основному ходу трассы М-12 откроют для автомобилистов в конце 2023 года. С появлением магистрали путь от Москвы до Казани будет занимать всего 6,5 часов.

2 июня президент России Владимир Путин поставил задачу за пять лет привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог в стране. Кроме того, глава государства поручил правительству утвердить пятилетний план дорожного строительства объемом более 13 трлн рублей.

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