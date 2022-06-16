WSJ назвала высокие цены на газ в Европе расколом единого западного фронта против РФ

Рост стоимости газа может стать корнем раскола единого западного фронта, обращенного в сторону России. Об этом в среду, 15 июня, на страницах газеты The Wall Street Journail (WSJ) рассказал обозреватель Джинджу Ли.

Страны Европы и США придерживались единой риторики в отношении России, однако последние события могут в корне поменять политику западных государств. Как уточняется в публикации, рост стоимости голубого топлива и последующее закрытие предприятий могут спровоцировать множество проблем на Европейском континенте.

Ранее этим же днем стоимость газа в Европе отметилась максимальными показателями с конца апреля — свыше $1300 за 1 тыс. куб. м. Скачок цен был зафиксирован после сообщения российской компании «Газпром» о снижении прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» до 67 млн куб. м. Мера была продиктована невозвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорную станцию «Портовая», в результате чего работа объекта была остановлена. В Siemens, в свою очередь, объяснили, что одну из газовых турбин в настоящий момент невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады.

Автор статьи также напомнил, что еще одним ударом для мирового энергетического рынка стало сообщение американской компании Freeport LNG о том, что ее техасский завод по производству сжиженного природного газа, закрывшийся после взрыва и пожара 8 июня, возобновит работу только в конце 2022 года, а также сократит объемы экспорта на 18%. Это значит, что европейские страны получат меньше газа.

При этом благодаря сужению экспорта в Европу стоимость сырья в Америке снизилась на 17%. Ли считает, что промышленники США на фоне этого могут пролоббировать сокращение поставок газа в страны Евросоюза для поддержания цен приемлемых в Штатах. Колумнист отметил, что финансовые трудности для ЕС и падение цен на газ для США увеличивают риск того, что интересы сторон разойдутся.

15 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что знает «единственную причину» роста цен на голубое топливо в мире. Амениканский лидер обвинил во всем российского президента Владимира Путина и его решение начать спецоперацию по защите Донбасса.

22 мая обозреватель газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Он отметил, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие экспортеры могут рассматриваться лишь как резервные продавцы.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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