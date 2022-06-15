Захарова пошутила про Аляску в беседе с журналистом CNN

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про Аляску в ходе беседы с корреспондентом CNN Фредкриком Пляйтгеном по поводу ситуации на Украине. Это произошло 15 июня во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Журналист спросил Захарову, не являются ли слова президента России Владимира Путина о Петре I и о возвращении российских земель нарушением международного права. В ответ дипломат напомнила о прецедентах в Косово, вторжении США в Ирак и незаконном вводе американских войск в Сирию.

«Задайте с таким же пафосом вопрос об этом в Госдепартаменте [СШA]», — сказала она.

Захарова также указала на то, что западные СМИ не обращали внимание на события, происходящие в Донбассе на протяжении восьми лет.

«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» — сыронизировала она.

9 июня российский лидер сравнил нынешнюю эпоху со временами Петра I. По его словам, на долю современной России выпало «возвращать и укреплять», как происходило во времена правления Петра. Путин подчеркнул, что во время Северной войны Петр I ничего не отторгал у Швеции, а возвращал исконно русские земли. Так, глава государства рассказал, что там, где основан Санкт-Петербург, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко оценивает роль Петра I в истории государства. Песков также указал, что Путин — глубокий знаток истории, а Петру I принадлежит целый ряд заслуг, как и многим другим руководителям государства российского на протяжении всей истории.

Аляска находилась в составе России до 1867 года, после чего была продана США по итогам сделки между странами.