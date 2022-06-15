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Захарова пошутила про Аляску в беседе с журналистом CNN

Захарова пошутила про Аляску в беседе с журналистом CNN о ситуации на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про Аляску в ходе беседы с корреспондентом CNN Фредкриком Пляйтгеном по поводу ситуации на Украине. Это произошло 15 июня во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Журналист спросил Захарову, не являются ли слова президента России Владимира Путина о Петре I и о возвращении российских земель нарушением международного права. В ответ дипломат напомнила о прецедентах в Косово, вторжении США в Ирак и незаконном вводе американских войск в Сирию.

«Задайте с таким же пафосом вопрос об этом в Госдепартаменте [СШA]», — сказала она.

Захарова также указала на то, что западные СМИ не обращали внимание на события, происходящие в Донбассе на протяжении восьми лет.

«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» — сыронизировала она.

9 июня российский лидер сравнил нынешнюю эпоху со временами Петра I. По его словам, на долю современной России выпало «возвращать и укреплять», как происходило во времена правления Петра. Путин подчеркнул, что во время Северной войны Петр I ничего не отторгал у Швеции, а возвращал исконно русские земли. Так, глава государства рассказал, что там, где основан Санкт-Петербург, испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко оценивает роль Петра I в истории государства. Песков также указал, что Путин — глубокий знаток истории, а Петру I принадлежит целый ряд заслуг, как и многим другим руководителям государства российского на протяжении всей истории.

Аляска находилась в составе России до 1867 года, после чего была продана США по итогам сделки между странами.

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