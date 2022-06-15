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Губернатор Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска «Крупец» со стороны ВСУ

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Контрольно-пропускной пункт «Крупец» в Рыльском районе Курской области попал утром 15 июня под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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По его данным, обстрел был зафиксирован в 7:30 утра (время совпадает с мск). Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

«Ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.

9 июня Старовойт сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности на территории Курской области до 22 июня. Его продлевают с 11 апреля.

6 июня под обстрел попало расположенное в 600 м от границы с Украиной село Гордеевка Кореневского района Курской области. По данным «Известий», снаряд был сброшен с беспилотного летательного аппарата. В результате удара ранение получили двое военнослужащих. Среди мирных жителей погибших и пострадавших нет, здания также не повреждены.

В тот же день атаке подверглось и село Тёткино Глушковского района. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших нет. Помимо моста в результате обстрела был сильно поврежден двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки, расположенные рядом. Также есть повреждения на территории сахарного завода.

До этого, 30 мая, Старовойт объявил о том, что в Курской области вводится усиление мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав.

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