Киеву следует возобновить переговоры с Россией и пойти на уступки в конфликте в Донбассе, так как его дальнейшее продолжение грозит существованию самой Украины. Такое мнение высказал обозреватель газеты The National Interest Араш Тупчинеджад в статье от 13 июня.

Обозреватель обратил внимание на то, что Киев отказывается от переговоров с Москвой и продолжает эскалацию конфликта, полагаясь на широкую поддержку из-за рубежа. Это приводит к тому, что значительная часть экономики страны разрушена, а перспективы ее дальнейшего существования становятся туманными.

Кроме того, обозреватель констатирует, что поддержка Украины из-за рубежа также снижается, так как введенные антироссийские санкции провоцируют инфляцию и внутренние проблемы. Напротив, рестрикции против Москвы не повлияли на ее способность продолжать спецоперацию, отмечает Тупчинеджад.

«Высокие издержки и риски затяжного конфликта должны мотивировать Киев хотя бы пересмотреть перспективу мира с Россией. Продолжение конфликта усугубит его издержки и помешает выживанию Украины», — сделал вывод обозреватель.

24 мая бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России в Донбассе, необходимо уговорить Киев вернуться к переговорам. Фактически Киссинджер призвал Киев к переговорам с Москвой. Он подчеркнул, что Запад ждут фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

13 мая украинский лидер заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что вопрос полуострова закрыт однозначно раз и навсегда, это полноценный регион России, все переговоры с Киевом бесполезны. По словам политика, в настоящий момент ситуация на полуострове оценивается как стабильная.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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