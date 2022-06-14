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Эмбер Херд прокомментировала решение присяжных в пользу Джонни Деппа

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Фото: TASS/EPA/Michael Reynolds
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Американская актриса Эмбер Херд прокомментировала решение присяжных в пользу бывшего супруга Джонни Деппа по делу о клевете.

По словам Херд, она не винит присяжных в своем проигрыше в суде, потому что понимает их.

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«Я их не виню. Я действительно понимаю. Он (американский актер Джонни Депп - Ред.) любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер», — сказала актриса в интервью NBC.

При этом, экс-супруга Деппа назвала ситуацию в социальных сетях из-за ее дела «несправедливым», так как посты в TikTok и Twitter в подавляющем большинстве высказывались в пользу Деппа во время шестинедельного судебного разбирательства.

Она подчеркнула, что Хэштег TikTok «Правосудие для Эмбер Херд» набрал 27 миллионов просмотров, а хештег Деппа — 20 миллиардов просмотров.

Кроме того, по ее мнению, ненависть и травля, которые направлены в ее сторону — также несправедливы. Она призвала людей сдерживать гнев, даже если те считают, что она лжет.

1 июня присяжные огласили вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа.

Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

9 июня стало известно, что у Херд нет денег, чтобы выплатить компенсацию за клевету и судебные издержки своему бывшему мужу Джонни Деппу.

Однако в тот же день адвокат актера Бен Чу рассказал, что Депп, возможно, не станет взыскивать с бывшей супруги выигранные в суде $10,4 млн. Чу пояснил, что целью никогда не было получение денег, процесс был вопросом восстановления репутации.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

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