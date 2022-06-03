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Эмбер Херд не может выплатить компенсацию по делу против Джонни Деппа

Адвокат Эмбер Херд заявила, что актриса не может выплатить компенсацию Джонни Деппу
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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У актрисы Эмбер Херд нет денег, чтобы выплатить компенсацию за клевету и судебные издержки своему бывшему мужу Джонни Деппу. Такое заявление сделала адвокат знаменитости Элейн Бредеховт, передает Today.

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Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс.

Однако Бредеховт заявила, что актриса не в состоянии выплатить $10,35 млн. По словам адвоката, Херд проиграла дело, потому что были скрыты весомые части доказательств виновности актера.

Кроме того, Бредеховт считает, что освещение заседаний суда в социальных сетях могло повлиять на вынесение решения против ее клиентки. Адвокат обратила внимание на то, что постов с защитой Джонни Деппа было значительно больше, чем в защиту Эмбер Херд. Также она напомнила о высмеивании актрисы многими пользователями, выставлявшими эмоциональные фотографии знаменитости.

По словам Бредеховт, Херд считает приговор «неудачей для всех женщин в суде и за его пределами».

Накануне Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что был обязан перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

1 июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по встречному иску Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

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