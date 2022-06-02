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Джонни Депп прокомментировал победу в суде над Эмбер Херд

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Голливудский актер Джонни Депп, выигравший судебное разбирательство против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд, признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Как заявил артист 2 июня, с самого начала его истинной целью в суде было добиться правды.

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«Шесть лет назад моя жизнь, жизнь моих детей и жизни моих самых близких людей, которые поддерживали и верили в меня много лет, изменились навсегда в одно мгновение ока. Против меня были выдвинуты серьезные уголовные обвинения через средства массовой информации. На меня вылился бесконечный поток ненависти, хотя на мне не было никакой вины», — цитирует заявление Деппа CNN.

Как заявил исполнитель роли Джека Воробья в фильме «Пираты Карибского моря», его долгом перед детьми и всеми людьми, кто в него верил, было показать миру истину независимо от итогового приговора.

«Я наконец-то спокоен, добившись этого. Я ощутил на себе колоссальную любовь, поддержку и доброту со всего мира. Я надеюсь, что мое стремление раскрыть правду поможет всем мужчинам и женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, никогда не сдаваться. Всё лучшее — еще впереди, и сейчас в моей жизни уже началась новая глава. Истина никогда не умирает», — прокомментировал актер.

Эмбер Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Джонни Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Актер поблагодарил фанатов за поддержку после победы в суде.

Как заявила сама Херд, она настолько «убита горем» из-за «разбивающего сердце» вердикта присяжных в пользу бывшего мужа, что не может передать словами, насколько она разочарована. Херд считает, что адвокатам Деппа удалось заставить присяжных проигнорировать ключевой вопрос свободы слова и доказательства, которые были настолько убедительными, что в Великобритании подобное дело удалось бы выиграть.

1 июня присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по встречному иску Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».

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