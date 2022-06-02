Вердикт присяжных «разбил сердце» Эмбер Херд

Актриса Эмбер Херд заявила, что настолько «убита горем» из-за «разбивающего сердце» вердикта присяжных в пользу экс-супруга Джонни Деппа, что не может передать словами, насколько она разочарована, приводит ее слова портал Deadline.

«Hазочарование, которое я испытываю сегодня, невозможно выразить словами. Я убита горем из-за того, что массы доказательств оказалось недостаточно, чтобы противостоять могуществу, влиянию и власти моего бывшего мужа. Я еще больше разочарована тем, что этот вердикт означает для женщин. Это провал. Это возвращает время вспять, когда женщина, которая осмелилась и высказалась [о домашнем насилии], могла быть публично пристыжена и унижена. Это опровергает идею о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно», — заявила актриса.

Херд считает, что адвокатам Деппа удалось заставить присяжных проигнорировать ключевой вопрос свободы слова и игнорировать доказательства, которые были настолько убедительными, что в Великобритании подобное дело удалось выиграть.

«Мне грустно, что я проиграла это дело. Но еще печальнее то, что я, похоже, потеряла право, которое, как считала, имею как американка — говорить свободно и открыто», — высказалась актриса после оглашения вердикта.

Херд покинула зал суда после оглашения приговора, ее адвокаты следовали за ней. Когда зачитывалось решение суда, она смотрела вниз, но стала наблюдать за присяжными, когда их опрашивали позже. Экс-супруга Джонни Деппа на вынесении вердикта не было, он наблюдал процесс дистанционно, так как находился в Великобритании.

Его присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по встречному иску Эмбер Херд. Депп подал в суд на Херд за клевету в связи с публикацией в декабре 2018 года в The Washington Post, где описывала себя как «известную личность, пережившую насилие в семье». Адвокаты Деппа заявили, что статья опорочила актера, хотя имя Деппа в ней никогда не упоминалось.

1 июня, присяжные огласили решение по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам, теперь Херд должна выплатить ему компенсацию в $15 млн. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд.

Актера Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием».

Депп насилие по отношению к супруге отрицает и, в свою очередь, заявляет, что актриса сама поднимала на него руку. Кроме того, адвокаты актера сообщили о неверности Херд — якобы она изменяла ему с коллегой Джеймсом Франко и бизнесменом Илоном Маском.