Адвокат Деппа допустил, что выигранные в суде $10,4 млн не будут взысканы с Херд

Американский актер Джонни Депп, возможно, не станет взыскивать с бывшей супруги Эмбер Херд выигранные в суде $10,4 млн. Об этом адвокат актера Бен Чу рассказал в передаче Good Morning America 8 июня.

«Очевидно, что мы не можем разглашать детали взаимодействия адвоката и клиента, но, как мистер Депп утверждал во время суда и как мы оба (вместе со вторым адвокатом Камиллой Васкез, которая тоже приняла участие в программе) неоднократно подчеркивали, его целью никогда не было получение денег, процесс был вопросом восстановления репутации. И ему это удалось», — пояснил Чу.

По словам юриста, прошедший судебный процесс завершился полной победой для актера.

1 июня присяжные огласили вердикт по делу Деппа и Херд в зале суда в городе Фэрфакс штата Вирджиния. Решение в пользу Деппа было принято по двум пунктам. Херд признали виновной в клевете по делу о защите чести и достоинства Деппа. Суд обязал актрису выплатить экс-супругу $15 млн. Из них $10 млн компенсации и оставшиеся $5 млн — штраф. Последняя сумма в итоге была сокращена до $350 тыс. При этом по одному пункту присяжные вынесли решение в пользу Херд. Деппа присяжные приговорили выплатить $2 млн компенсации по встречному иску актрисы.

2 июня Джонни Депп признался, что присяжные «сумели вернуть ему жизнь». Он заявил, что признателен детям и всем людям, кто в него верил, показать миру истину независимо от итогового приговора.

На следующий день адвокат актрисы Элейн Бредеховт заявила, что знаменитость не в состоянии выплатить $10,35 млн. По ее словам, Херд проиграла дело, потому что были скрыты весомые части доказательств виновности Деппа.

Джонни Депп и Эмбер Херд состояли в браке с 2015 по 2017 год. В 2016-м актриса подала на развод, а затем обвинила Деппа в «трехдневных мучениях с физическим насилием». После этого Деппа лишили роли волшебника Геллерта Гриндевальда во франшизе «Фантастические твари».