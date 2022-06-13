Клинтон раскритиковала призыв Макрона «не унижать» Россию

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с критикой точки зрения президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу необходимости поддерживать контакты с Россией, передает Le Point.

Так она прокомментировала призыв политика «не унижать» Россию.

«Когда говорят, что не нужно унижать Россию, честно, мне кажется, это уже пройденный этап. [Президент РФ Владимир] Путин уже давно нарушил красную линию», — заявила Клинтон в эфире радио France Culture.

Ранее в этот день директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов отметил, что власти Франции уже осознают невозможность безопасности Европы без России — на это указывают заявления французского лидера, который признает необходимость сохранения диалога с Россией. По словам Парамонова, Москва открыта к предметному разговору с Парижем.

3 июня Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать. Тогда же президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с президентом России Владимиром Путиным более 100 часов.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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