Власти Франции уже осознают, что без России невозможна архтитектура безопасности Европы, Москва открыта к предтметному разговору с Парижем по данным вопросам. Об этом в понедельник, 13 июня, заявил «РИА Новости» директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

«В Париже уже осознают, что неизбежная адаптация архитектуры европейской безопасности к новым реалиям времени без России невозможна и бессмысленна. Это признает и президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно заявил о необходимости сохранения диалога с Россией для поиска дипломатического решения конфликта и построения совместными усилиями нового равновесия в сфере безопасности в Европе, не поддаваясь соблазну унижения и реваншизма», — указал он.

По словам дипломата, всё это в полной мере относится и к вопросу о предметном разговоре на уровне министров иностранных дел, от чего Москва никогда не уклонялась.

Ранее в этот день Парамонов указал на то, что самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается. В то же время Франция не готова прислушиваться к многолетним предупреждениям Москвы о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, считает дипломат.

3 июня французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Российскую Федерацию нельзя унижать, ведь рано или поздно другим странам придется с ней сотрудничать. Тогда же президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с президентом России Владимиром Путиным более 100 часов.

О необходимости диалога с Россией ранее заявляли и в МИД Франции. Новая глава ведомства Катрин Колонна 30 мая сказала, что Париж поддерживает диалог с Москвой, чтобы работать вместе по конкретным вопросам.