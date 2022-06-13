Расследующий штурм Капитолия комитет заявил о возможном деле против Трампа

Собранные доказательства могут стать достаточным основанием для уголовного обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил член расследующего штурм Капитолия комитета конгресса агентству Associated Press.

«Я бы хотел увидеть со стороны минюста расследование всех заслуживающих доверия обвинений в преступной деятельности со стороны Трампа», — сказал член палаты представителей демократ Адам Шифф.

При этом он отметил, что некоторые доказательства расследования пока не предоставлены.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы признал ответственность по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне 6 января 2021 года.

До этого, 5 апреля, дочь Трампа Иванка на протяжении восьми часов давала показания специальной комиссии палаты представителей конгресса США по делу о штурме Капитолия. В день штурма конгресса США протестующими Иванка находилась в западном крыле здания и, согласно письму, присланному ей комиссией по расследованию инцидента, поддерживала «прямой контакт» со своим отцом.

В декабре прошлого года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа. Таким образом члены комитета планируют установить связь между окружением бывшего президента США и организаторами митинга, который перерос в штурм Капитолия.

6 января 2021 года сторонники Трампа из-за несогласия с результатами выборов ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

Обвинения в штурме Капитолия предъявили уже более 535 американцам. 10 участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Между тем личности еще 300 участников беспорядков на тот момент установлены не были.