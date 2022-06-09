В ДНР сообщили о трех погибших за сутки в результате обстрелов ВСУ

Трое мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июня сообщил Telegram-канал штаба территориальной обороны республики.

По его данным, еще 12 человек получили ранения.

Также ВСУ ночью обстреляли Красный Лиман.

«В результате ночного обстрела 2 человека погибли и еще 1 получил ранения», — уточняется в сообщении.

По данным генпрокуратуры Луганской Народной Республики (ЛНР), в городе Стаханов погибли в результате украинского обстрела еще трое мирных жителей.

Накануне в Донецке в результате обстрела ВСУ пострадали две женщины и ребенок. Повреждено здание детского сада по улице Рослого.

Также 8 июня корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин побывал в центральной части Донецка и рассказал об обстановке на месте происшествия. По словам журналиста, осколками посекло целый дом, разбило палатку с журналами.

7 июня заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат. Тогда же в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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