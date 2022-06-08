Опубликованы кадры места падения снаряда ВСУ в центре Донецка

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин побывал в центральной части Донецка, подвергнувшегося в среду обстрелу со стороны украинских боевиков, и рассказал об обстановке на месте происшествия.

Об обстреле ранее рассказал мэр города Алексей Кулемзин. Он указал, что прилеты приходятся на район площади Ленина. Тогда же стало известно, что в результате обстрела пострадали две женщины и ребенок.

«Так сейчас выглядит место падения снаряда. На месте работает много людей, специальные службы. Прилет случился на перекресток. Осколками посекло целый дом, палатку с журналами разбило. На этой остановке находилась женщина, которой оказывали первую помощь. Ее уже отвезли в больницу. Очень оживленная улица, здесь всегда много людей и машин», — рассказал корреспондент.

Журналист отметил, что украинские боевики били специально в разгар рабочего дня, прекрасно отдавая себе отчет в том, что будут жертвы.

Также в результате обстрела был перебит газопровод, пострадало здание детского сада по ул. Рослого.

Накануне заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат.

6 июня глава ДНР Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота в стране.

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