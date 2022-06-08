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Детский сад в Донецке получил повреждения из-за обстрела со стороны Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Детский сад в Донецке получил повреждения из-за обстрела со стороны Украины. Об этом в среду, 8 июня, сообщает штаб территориальной обороны республики.

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«Украинские боевики нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела перебит газопровод и пострадало здание детского сада по ул. Рослого», — говорится в Telegram-канале штаба.

Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают центральную часть города. По его словам, есть попадания в районе площади Ленина.

Днем ранее заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские боевики стали усиленно обстреливать жилые кварталы Донецка по причине того, что недавно были уничтожены 700 их солдат. Тогда же в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели 10 мирных жителей республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Еще 17 человек получили ранения.

6 июня глава республики Денис Пушилин назвал последние обстрелы Донецка беспрецедентными. Он отметил, что украинские боевики вели огонь по спальным районам, «где и близко нет ничего похожего на военные объекты».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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