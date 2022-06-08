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Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новый и более агрессивный штамм коронавирусной инфекции может появиться в любой момент. Об этом предупредил 8 июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Финишная кривая: почему не стоит забывать про COVID-19
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«Ощущение, что пандемия закончилась, вполне понятно, однако оно является ошибочным. В любой момент может появиться новый и даже более опасный вариант коронавируса, тогда как большое число людей остаются незащищенными», — заявил он на брифинге в Женеве.

Гебрейесус призвал страны оставаться бдительными перед этой инфекцией. Также он подчеркнул, что в настоящее время, несмотря на достаточное количество вакцины в мире, во многих странах спроса на прививки нет.

Он привел статистику смертности от коронавируса с 30 мая по 5 июня. Из нее следует, что за этот период от COVID-19 умерли более 7 тыс. человек в мире.

«Пандемия не закончилась, и мы будем говорить об этом до тех пор, пока она не закончится», — заключил глава ВОЗ.

5 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России пандемия COVID-19 еще полностью не отступила. Он отметил, что в стране достаточно высокий уровень заболеваемости сохраняется, поэтому рекомендация ревакцинироваться раз в полгода по сей день актуальна.

28 мая заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предположила, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19, который наблюдается в европейских странах, может дойти и до России. Она напомнила, что вирус мутирует, поэтому вакцина, которую ставили год назад, в какой-то степени защищает, но лучше обновить ее.

22 мая глава ВОЗ заявил о росте заболеваемости COVID-19 почти в 70 странах.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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