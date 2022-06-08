В Тамбовской области нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, предпринимателя застрелил местный фермер, который затем совершил суицид. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«По предварительным данным, около 9:30 утра [8 июня] на территории ООО «ЮВАГ» агрофирмы «Рудовская» обнаружен труп 53-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Неподалеку, в 1,5 км от места убийства, обнаружен труп 49-летнего мужчины, покончившего жизнь самоубийством», — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Ход проведения процессуальной проверки взят на контроль прокуратурой.

2 июня в Москве был застрелен 62-летний предприниматель Оганес Камарян, когда в компании 22-летней спутницы возвращался из ресторана. Убийца ждал бизнесмена во дворе неподалеку. Он несколько раз выстрелил в Камаряна из пистолета с глушителем, сфотографировал тело и сбежал.

На следующий день предполагаемого киллера задержали. 24-летний мужчина признал вину. Как основная причина убийства рассматривается кровная месть.