Названа основная версия заказного убийства бизнесмена в Москве

Основная версия заказного убийства бизнесмена Оганеса Камаряна в центре Москвы — кровная месть. Об этом 3 июня сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент со стрельбой произошел 2 июня на Комсомольском проспекте. По данным «Известий», Камаряна поджидал киллер, который подбежал к жертве со спины и совершил выстрел в голову из пистолета с глушителем. 62-летний Камарян в тот момент находился со своей 22-летней спутницей. Примечательно, что во время нападения злоумышленник не пытался скрыть лицо. На следующий день подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали.

Согласно публикации, им оказался брат убитого в прошлом году в Ереване телохранителя бизнесмена Рафаэля Мардояна, на которого планировалось покушение. По данным канала, заказчиком преступления был Оганес Камарян.

Отмечается, что убийство на Комсомольском проспекте произошло в годовщину убийства того самого телохранителя. На данный момент выясняется, кто мог вооружить преступника, предположительно, глушитель пистолета, из которого совершен выстрел, — самодельный.

По информации «Известий», Камарян был объявлен в розыск в Армении за попытку организовать заказное убийство конкурента из ближайшего окружения криминального авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) в 2013 году. Бизнесмен обещал киллеру $500 тыс. и дом в Испании. Однако заказное убийство было предотвращено.