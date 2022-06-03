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Стала известна личность застреленного в центре Москвы мужчины

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Фото: vk.com/Хамовники: Фрунзенская, Спортивная
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Застреленный на Комсомольском проспекте в Москве мужчина оказался бизнесменом Оганесом Камаряном, о чем стало известно вечером, 2 июня.

По предварительной информации, мужчина был убит выстрелом в голову из пистолета с глушителем. По данным источника, полиция разыскивает подозреваемого, которому на вид 25 лет. Он выглядит и одет «как тинейджер».

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями нашли вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте.

«Следственным управлением по Центральному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — рассказала она.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте столицы. Неизвестный 25-ти лет подбежал к жертве со спины и совершил выстрел в голову.

«Известия» также опубликовали видео с моментом убийства.

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