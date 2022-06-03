Мужчину застрелили в центре Москвы на Комсомольском проспекте, о чем стало известно в четверг, 2 июня.

По нашим данным, злоумышленник подбежал сзади и сделал выстрел в голову и скрылся. Предположительно преступнику 25 лет, его уже объявили в розыск.

Ранее, 20 мая, сообщалось, что в Красноярском крае женщину заподозрили в убийстве мужа во время празднования свадьбы. По данным следствия, в городе Зеленогорске 17 мая во время торжества между супругами вспыхнула словесная ссора на бытовой почве, в результате чего женщина взяла нож и ударила им своего мужа в спину. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.