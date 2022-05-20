В Красноярском крае женщину заподозрили в убийстве мужа во время празднования свадьбы. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщается на сайте регионального ГСУ СК России.

По данным следствия, в городе Зеленогорске 17 мая супруги, которые накануне зарегистрировали брак, отмечали торжество. В какой-то момент между ними вспыхнула словесная ссора на бытовой почве, в результате чего 43-летняя женщина взяла нож и ударила им своего 44-летнего мужа в спину. От полученных повреждений тот скончался на месте, пишет REGNUM.

Женщина рассказала о случившемся правоохранителям, заявив, что ранение ее супругу нанес их приятель. Правоохранители сумели установить причастность женщины к совершенному преступлению. Затем она написала явку с повинной, сообщает телеканал «360».

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Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, уточняет «Газета.Ru».

Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения в виде заключения под стражу.

18 мая полиция задержала подозреваемого в убийстве в ходе массовой драки у кафе в Подмосковье. Между несколькими мужчинами разгорелся конфликт, который перерос в драку. Та закончилась убийством одного из участников. Мужчину забили до смерти.