Убитого в столице бизнесмена поджидал киллер

Застреленного вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в Москве бизнесмена Оганеса Камаряна поджидал киллер.

Как стало источнику «Известий», предприниматель вместе со своей спутницей 22-летней Екатериной Поповой вышли из ресторана, а затем направились во двор, где убийца дважды выстрелил в Камаряна из пистолета с глушителем. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Сейчас полицией объявлен в розыск 25-летней мужчина, выглядящий, по информации источника, «как тинейджер».

Инцидент со стрельбой произошел в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте столицы. Неизвестный 25-ти лет подбежал к жертве со спины и совершил выстрел в голову из пистолета с глушителем.

«Известия» также опубликовали видео с моментом убийства Камаряна.

Кроме того, появилась информация о розыске убитого в Армении.