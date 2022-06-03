Убитый в центре Москвы бизнесмен находился с 22-летней девушкой

Убитый 2 июня в центре Москвы 62-летний бизнесмен Оганес Камарян вечером был в ресторане в компании 22-летней Екатерины Поповой, сообщают источники «Известий».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Инцидент со стрельбой произошел в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте столицы. По нашим данным, застреленного Камаряна спланированно поджидал киллер: неизвестный 25-ти лет подбежал к жертве со спины и совершил выстрел в голову из пистолета с глушителем.

«Известия» также опубликовали видео с моментом убийства предпринимателя. Кроме того, появилась информация о розыске убитого в Армении.