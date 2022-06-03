Подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве задержали

Подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна в Москве задержали. По данным «Известий», им оказался мужчина 1998 года рождения.

Примечательно, что во время нападения злоумышленник не пытался скрыть лицо.

Информацию о задержании подтвердили в столичном главке Следственного комитета России.

«Задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщила она журналистам.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте. По информации«Известий», застреленного Камаряна спланированно поджидал киллер: неизвестный подбежал к жертве со спины и совершил выстрел в голову из пистолета с глушителем. Камарян в тот момент находился со своей 22-летней спутницей.

Позже стало известно, что Камарян сам пытался организовать заказное убийство конкурента по бизнесу в 2013 году.