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Убитый в Москве бизнесмен пытался организовать заказное убийство конкурента

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Оганес Камарян, застреленный на Комсомольском проспекте в Москве 2 июня, сам пытался организовать заказное убийство конкурента по бизнесу.

Источник «Известий» сообщает, что 62-летний предприниматель пытался «заказать» в 2013 году в Армении некоего Мадояна, пообещав исполнителю дом в Испании и денежное вознаграждение в $500 тыс.

Тогда местные правоохранительные органы предотвратили преступление, а Камаряна объявили в розыск.

Ранее стало известно, что незадолго до убийства Камарян был был в ресторане в компании 22-летней Екатерины Поповой.

Инцидент со стрельбой произошел в четверг, 2 июня, на Комсомольском проспекте столицы. По нашим данным, застреленного Камаряна спланированно поджидал киллер: неизвестный 25-ти лет подбежал к жертве со спины и совершил выстрел в голову из пистолета с глушителем. Камарян в тот момент находился со своей 22-летней спутницей.

«Известия» также опубликовали видео с моментом убийства предпринимателя. Кроме того, появилась информация о розыске убитого в Армении.

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