Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве признал вину

Айрик Ервандян, задержанный по подозрению в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна в центре Москвы, признал вину. В данный момент он сотрудничает со следствием. Об этом в субботу, 4 июня, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Москве.

«Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершил преступление», — сообщила старший помощник руководителя Юлия Иванова.

Также в субботу Хамовнический суд Москвы отправил Айрика Ервандяна под арест. Суд избрал в отношении 24-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа 2022 года, сообщает прокуратура города Москвы.

62-летний предприниматель Оганес Камарян был застрелен вечером 2 июня, когда в компании 22-летней спутницы Екатерины Поповой возвращался из ресторана на Комсомольском проспекте. Убийца ждал бизнесмена во дворе неподалеку. Он несколько раз выстрелил в Камаряна из пистолета с глушителем, сфотографировал тело и сбежал.

Днем 3 июня стало известно, что предполагаемого киллера задержали полицейские. Им оказался 24-летний Айрик Ервандян. В Следственном комитете рассказали, что сейчас с ним работают правоохранительные органы. Полицейские выясняют, кто мог дать Ервандяну оружие. Есть вероятность, что глушитель на пистолете был самодельным.

Как основная причина убийства рассматривается кровная месть. Сообщается, что Айрик Ервандян был братом убитого в прошлом году в Ереване телохранителя бизнесмена Рафаэля Мардояна, на которого планировалось покушение. По некоторым данным, заказчиком преступления был Оганес Камарян. Отмечается, что убийство на Комсомольском проспекте произошло в годовщину убийства того самого телохранителя.