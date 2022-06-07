Около 200 ресторанов McDonald's откроются в РФ под новым именем до конца июня

Около 200 ресторанов закрывшейся сети McDonald's возобновят работу в России до конца июня под новым брендом. Об этом сообщил 7 июня гендиректор McDonald's в России Олег Пароев.

«У нас есть план запуска «волнами», хотим довольно много предприятий открыть до конца июня. Вторая «волна» у нас будет уже чуть ли не 13 июня», — цитирует ТАСС Пароева.

Ранее в этот день сообщалось, что первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и Московской области 12 июня. Гостей будут ждать рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде.

Известно, что первое время после повторного открытия не будут работать «МакКафе» и «МакКиоски», а также служба доставки. О запуске этих сервисов будет сообщено дополнительно.

Также из руководства по открытию сети ресторанов быстрого питания, с которым ознакомились во вторник «Известия», следует, что McDonald's запустит продажи в онлайне уже 12 июня, а приложение для этого в AppStore будет называться «Мой бургер», на его иконке будет изображено это блюдо. Название пока не окончательное.

Накануне стало известно, что новый McDonald's подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах: зеленом, оранжевом и красном. В заявке указано, что под логотипами компания планирует производить разнообразную еду из мяса, птицы, рыбы и различные напитки, а также оказывать услуги общепита. Кроме того, компания будет выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку. Также McDonald’s намерен изготовлять зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки.

23 мая сообщалось о разработке нового названия сети McDonald’s в России. По данным источника, в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечалось, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.

При этом «Известия» выяснили, как будет выглядеть форма сотрудников новой сети быстрого питания. Женщины должны будут носить белое платье в горошек и черный фартук, а мужчины — белую рубашку с аналогичным принтом и черные брюки.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».