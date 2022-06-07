Приложение McDonald's в AppStore получит название «Мой бургер»

McDonald's запустит продажи в онлайне уже 12 июня, приложение в AppStore будет называться «Мой бургер», на иконке будет изображено данное блюдо. Это следует из руководства по открытию сети ресторанов быстрого питания, с которым «Известия» ознакомились во вторник, 7 июня.

Отмечается, что «Мой бургер» — временный вариант названия. Он сохранится до того момента, пока сеть не объявит о новом имени. В онлайн-приложении исчезнут все названия и тексты, в которых есть упоминание старого бренда.

В документе подчеркивается, что накопленные баллы потребителей сохранятся, но им предварительно придется обновить приложение.

В пресс-службе компании «Известиям» подтвердили информацию о том, что приложение будет называться «Мой бургер». Там также отметили, что поскольку американская сеть больше не представлена в России, старое название использовать больше нельзя.

12 июня будут открыты первые 15 точек продаж в Москве и трех городах Московской области — Одинцове, Химках и Реутове. Даты открытия новых предприятий в других регионах пока не определены, о них будет сообщено позднее.

Компания пока не раскрывает новое название. 3 июня она опровергла, что сеть быстрого питания будет называться «Доминис», о чем ранее сообщали СМИ.

Также новый McDonald's пока не определился с фирменным логотипом. 6 июня компания подала заявку на регистрацию двух товарных знаков, в которых используется зеленый, оранжевый и красный цвета.

При этом «Известия» выяснили, как будет выглядеть форма сотрудников новой сети быстрого питания. Женщины должны будут носить белое платье в горошек и черный фартук, а мужчины — белую рубашку с аналогичным принтом и черные брюки.

5 июня новый McDonald's объявил о возобновлении приема на работу новых сотрудников. Первое время после повторного открытия не будут работать «МакКафе» и «МакКиоски», а также служба доставки. О запуске этих сервисов будет сообщено дополнительно.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».