Басков призвал решить вопрос с уехавшими из России артистами

Певец Николай Басков призвал российские власти решить вопрос с возвращением уехавших из России известных артистов. Исполнитель 7 июня осудил резкие высказывания некоторых знаменитостей в адрес родной страны, заявив, что «хаять страну — неэтично».

В пример певец привел осудившую спецоперацию по защите Донбасса певицу Наргиз, которая «больше не попадет в Россию», так как ей на 50 лет закрыли въезд.

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — цитирует Баскова портал NEWS.ru.

1 июня депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал игнорировать уехавшую в Израиль певицу Аллу Пугачеву. Депутат заявил, что чисто технически Пугачевой не могут закрыть въезд, поскольку она гражданка Российской Федерации. Но, по его мнению, нет никакой надобности в какой бы то ни было публичной реакции на ее отъезд, поскольку «это будет сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию».

14 мая актер Иван Охлобыстин также заявил, что культурная элита России нуждается в «серьезном идейном аудите». По его словам, культурная элита страны должна сейчас мобилизоваться, как никогда прежде.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей. Страну покинули актриса Рената Литвинова, актриса Чулпан Хаматова, музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, актер Вениамин Смехов и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают спецоперацию и выступают перед пострадавшими военнослужащими. Среди них — актер и режиссер Владимир Машков, певец Олег Газманов, исполнители Ольга Кормухина и Алексей Белов.

11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров, высказываясь об отъезде артистов из России, предположил, что знаменитости, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Также 14 апреля дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Пятым каналом предложил лишить звания народного артиста РФ Макаревича и Хаматову. Директор Цирка на проспекте Вернадского возмутился, что «люди уезжают за границу, начинают плохо высказываться о стране, о президенте, о гражданах, но государственные награды оставляют за собой».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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