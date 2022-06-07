Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Басков призвал решить вопрос с уехавшими из России артистами

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певец Николай Басков призвал российские власти решить вопрос с возвращением уехавших из России известных артистов. Исполнитель 7 июня осудил резкие высказывания некоторых знаменитостей в адрес родной страны, заявив, что «хаять страну — неэтично».

«Идет организованная, срежиссированная атака на всё русское»
Михаил Швыдкой — о санкциях, наложенных на наше искусство, культурном импортозамещении и наказании за русофобию

В пример певец привел осудившую спецоперацию по защите Донбасса певицу Наргиз, которая «больше не попадет в Россию», так как ей на 50 лет закрыли въезд.

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — цитирует Баскова портал NEWS.ru.

1 июня депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал игнорировать уехавшую в Израиль певицу Аллу Пугачеву. Депутат заявил, что чисто технически Пугачевой не могут закрыть въезд, поскольку она гражданка Российской Федерации. Но, по его мнению, нет никакой надобности в какой бы то ни было публичной реакции на ее отъезд, поскольку «это будет сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию».

14 мая актер Иван Охлобыстин также заявил, что культурная элита России нуждается в «серьезном идейном аудите». По его словам, культурная элита страны должна сейчас мобилизоваться, как никогда прежде.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей. Страну покинули актриса Рената Литвинова, актриса Чулпан Хаматова, музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, актер Вениамин Смехов и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают спецоперацию и выступают перед пострадавшими военнослужащими. Среди них — актер и режиссер Владимир Машков, певец Олег Газманов, исполнители Ольга Кормухина и Алексей Белов.

11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров, высказываясь об отъезде артистов из России, предположил, что знаменитости, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Также 14 апреля дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Пятым каналом предложил лишить звания народного артиста РФ Макаревича и Хаматову. Директор Цирка на проспекте Вернадского возмутился, что «люди уезжают за границу, начинают плохо высказываться о стране, о президенте, о гражданах, но государственные награды оставляют за собой».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022