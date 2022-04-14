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Запашный предложил лишить звания народного артиста РФ Хаматову и Макаревича

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Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Пятым каналом в четверг, 14 апреля, предложил лишить звания народного артиста РФ рок-музыканта и певца Андрея Макаревича и актрису театра и кино Чулпан Хаматову.

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«Она (Хаматова. — Ред.) — обладательница этой высокой государственной награды уже на протяжении многих лет, она получала из рук самого президента, благодарила его, поддерживала нашего президента на выборах, и вдруг сейчас это звание для нее стало комом в горле», — возмутился Запашный, подчеркнув, что не может вспомнить ни одного случая, когда артист отказывался от госнаграды.

В интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой», опубликованном в марте, Хаматова заявила, что всерьез государственную награду никогда не воспринимала, назвала ее «бредятиной» и пережитком Советского Союза. Помимо этого, актриса подчеркнула, если ее лишат звания, то она воспримет эту потерю спокойно. Хаматова отметила, что раньше она просила не упоминать ее звания при представлении на мероприятиях.

«Люди уезжают за границу, начинают плохо высказываться о стране, о президенте, о гражданах, но государственные награды оставляют за собой. При всем при этом та же Хаматова говорит: «Если у меня отнимут». Почему у тебя должны отнимать? Эта награда не устраивает тебя. Ты сама высказываешь такое мнение. Ну возьми и откажись, напиши заявление», — выразился цирковой артист.

Запашный также не обошел стороной и Макаревича, сказав, что лидер «Машины времени», защищая уехавших за границу публичных людей, оскорбил оставшихся на территории России граждан.

«Как-то не по себе становится, что у этого человека есть высокое звание народного артиста. Я бы все-таки рассмотрел бы в специальной комиссии по этике о лишении его этого звания», — добавил дрессировщик.

Запашный также является народным артистом Российской Федерации.

Почетное звание было присвоено Хаматовой 21 марта 2012 года. Также она является лауреатом двух Государственных премий РФ (2004 и 2014).

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уехавшая звезда «не может сделать общую погоду». По его мнению, драматизировать отъезд даже нескольких публичных личностей не стоит.

Этим же днем Хаматова уволилась из театра «Современник». В том же месяце актриса заявила об отъезде из России. В настоящее время она находится в Латвии. Сообщалось, что у артистки уже появилось предложение о работе от главного режиссера Нового Рижского театра Алвиса Херманиса.

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