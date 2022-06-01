Вассерман призвал не обращать внимание на заявления Пугачевой

Алла Пугачева впервые с начала специальной военной операции по защите Донбасса публично высказалась в социальных сетях, прокомментировав посвященную ей акцию в «Останкино». Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в среду, 1 июня, призвал игнорировать уехавшую в Израиль певицу.

«Чисто технически, Пугачевой не могут закрыть въезд, поскольку она гражданка Российской Федерации. Но я не вижу надобности в какой бы то ни было публичной реакции. Наоборот, если мы просто не обратим на нее внимания, это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию: «Как же, к моему слову уже не прислушиваются так чутко и трепетно, как в былые времена», — пояснил свою позицию эрудит в комментарии для «Слово и Дело».

Он также отметил, что примадонна уехала в непростое для страны время, утратив, наряду с остальными покинувшими Россию артистами любовь целых поколений зрителей. Поэтому, по мнению депутата, лучшей реакцией для Пугачевой станет не обращать на ее выступления никакого внимания.

31 мая примадонна прокомментировала оскорбление в свой адрес, которое 30 мая появилось на фасаде телецентра «Останкино» в Москве с помощью видеопроекции. Неизвестные артистке адресовали следующую фразу: «Алла, хорошо, что ты убежала!».

В ответ она 31 мая разместила на свой странице в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) видео, где она сидит на свежем воздухе в белоснежном костюме и улыбается. Свой ролик певица подписала кратко: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живите спокойно, страна!».

Пугачева и Галкин живут в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Стоимость виллы, которую съемочной группе «Известий» удалось запечатлеть с коптера, составляет не меньше $6 млн.

17 мая Пугачева заявила, что вернется в Россию осенью. Она пояснила, что 1 сентября дети должны идти в школу, а сейчас они учатся онлайн.

За последние месяцы из России уехал ряд знаменитостей. При этом мало кто из звезд прямо заявляет об эмиграции. Так, 11 мая российский певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался об отъезде артистов из России. Он предположил, что знаменитости, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

Также многие артисты и остались в России — они выступают перед пострадавшими в ходе спецоперации военнослужащими, поддерживая их.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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