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Охлобыстин призвал провести «идейный аудит» в культурной элите РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Культурная элита России нуждается в «серьезном идейном аудите». Об этом заявил актер Иван Охлобыстин.

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«В нашей липкой культурке давно пора тщательный идейный аудит провести. Подтянуть уровень художественного до уровня происходящего. Сейчас этот уровень высок, как никогда», — написал он в своем блоге в «Яндекс.Дзен» 13 мая.

По его словам, культурная элита страны должна сейчас мобилизоваться, как никогда прежде.

«Людям сейчас нужны герои. Красивые, мужественные, умные люди. И в реальной жизни, и на сцене, и на экране», — добавил артист.

11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

За последние месяцы из России уехали актриса Рената Литвинова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой, актриса Чулпан Хаматова и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают спецоперацию и выступают перед пострадавшими военнослужащими. Среди них — актер и режиссер Владимир Машков, певец Олег Газманов, исполнители Ольга Кормухина и Алексей Белов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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