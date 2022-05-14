Охлобыстин призвал провести «идейный аудит» в культурной элите РФ

Культурная элита России нуждается в «серьезном идейном аудите». Об этом заявил актер Иван Охлобыстин.

«В нашей липкой культурке давно пора тщательный идейный аудит провести. Подтянуть уровень художественного до уровня происходящего. Сейчас этот уровень высок, как никогда», — написал он в своем блоге в «Яндекс.Дзен» 13 мая.

По его словам, культурная элита страны должна сейчас мобилизоваться, как никогда прежде.

«Людям сейчас нужны герои. Красивые, мужественные, умные люди. И в реальной жизни, и на сцене, и на экране», — добавил артист.

11 мая певец и музыкант, основатель рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался о массовом отъезде артистов из России. Он заверил, что следовать примеру других звезд не собирается. Исполнитель предположил, что публичные личности, решившие уехать за границу, представляют себя новой волной русской эмиграции и думают, что только в других странах смогут реализовать себя как личности.

За последние месяцы из России уехали актриса Рената Литвинова, юморист Максим Галкин с певицей Аллой Пугачевой, актриса Чулпан Хаматова и другие звезды. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Между тем многие звезды эстрады и театра поддерживают спецоперацию и выступают перед пострадавшими военнослужащими. Среди них — актер и режиссер Владимир Машков, певец Олег Газманов, исполнители Ольга Кормухина и Алексей Белов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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