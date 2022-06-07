Собравшему коноплю жителю Ульяновской области грозит до 10 лет тюрьмы

52-летний житель Мелекесского района Ульяновской области обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Мужчина собрал на окраине поселка Мулловка дикорастущую коноплю. 25 марта он был задержан, а в дальнейшем привлечен к уголовной ответственности», — говорится в сообщении, которое приводит ulpravda.ru.

Обвинительное заключение прокурора Мелекесского района утверждено и направлено в суд. Отмечается, что нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что правоохранители пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Советском районе Орла. Полицейские изъяли около 200 г разных наркотических веществ, предназначавшихся для сбыта, при проведении обыска в квартире подозреваемого. Также были найдены весы и упаковки для фасовки.