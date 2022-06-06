В Орле пресекли сбыт крупной партии наркотиков

Правоохранители пресекли сбыт крупной партии наркотиков в Советском районе Орла. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщает Infoorel.ru.

Полицейские изъяли около 200 г разных наркотических веществ, предназначавшихся для сбыта, при проведении обыска в квартире подозреваемого. Также были найдены весы и упаковки для фасовки.

Мужчина 1988 года рождения был задержан ранее. При себе у него было 5 полимерных свертков, в которых находился синтетический наркотик – производное N-метилэфедрона, общей массой 42,33 грамма.

Следственный отдел СУ УМВД России по городу возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Сейчас мужчина находится под стражей.

11 мая сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере в отношении двух подростков в Оренбурге. Жители города 16 и 17 лет задержаны.