Антироссийские санкции, введенные в Польше, могут вызвать экологическую катастрофу в Балтийском море. Об этом рассказал в беседе с порталом Onet.pl сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland, внесенной в апреле в МВД Польши в санкционный список за якобы связи с российским капиталом, Михал Дудек.

По словам Дудека, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его выход из строя грозит загрязнением рек и Балтийского моря.

Как напомнил сотрудник компании, Sulzer Pumps Wastewater Poland — глобальный поставщик решений в области очистки и транспортировки сточных вод. Среди прочего клиентам предлагаются насосы, смесители, системы аэрации, воздуходувки и контрольно-измерительные приборы.

Из-за санкций МВД Польши в отношении компании возникла озабоченность по поводу обслуживания ответственных установок, в том числе для чистой питьевой воды, пояснил он.

Устройства компании используют сотни органов власти и других организаций в Польше, их насосы используются Государственным музеем Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Кроме того, очистные сооружения в десятках городов оснащены устройствами этой фирмы.

За 25 лет работы компания Sulzer Pumps Wastewater Poland оснастила несколько десятков средних и крупных очистных сооружений воздуходувками, подающими воздух для бактерий. Их выход из строя означает, что очистные сооружения перестают функционировать, что приведет к загрязнению ближайшей реки, а в течение нескольких дней и Балтийского моря.

При этом в случае поломки агрегата сотрудники компании не смогут устранить эту проблему, так как у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.

Польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в связях с российским капиталом. Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, попала в их число.

6 июня одно из польских изданий отметило, что США выступают как вдохновители экономической войны против РФ, но расходы несет Европа. По словам автора публикации, страны Европы, вводя санкции, «приносили в жертву себя, подвергая собственные компании убыткам».

Западные страны продолжают вводить санкции против РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса. Так, 3 июня Евросоюз сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, перевозимой по морю, ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в РФ и др. В МИД России подчеркнули, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

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