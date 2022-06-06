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Польское издание рассказало о потерях ЕС из-за экономической войны США против РФ

Myśl Polska: США ведут экономическую войну против России, но расходы несет Европа
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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США выступают как вдохновители экономической войны против РФ, но расходы несет Европа. Об этом написало польское издание Myśl Polska.

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«В качестве командующего в этом столкновении США практически ничего не платят за экономическую войну с Россией. Единственная проблема может заключаться в росте цен на топливо на станциях, так как там это политически чувствительная тема. Но в этом всегда можно обвинить президента РФ Владимира Путина», — отметил автор статьи.

Как уточняет издание, страны Европы, вводя санкции, «приносили в жертву себя, подвергая собственные компании убыткам». Автор текста называет остановку поставок газа и нефти из РФ самоубийством.

«Европа не является однородным целым. Она состоит из различных экономик, которые функционируют на региональном уровне и извлекают выгоду из своего местоположения. И именно наш регион, Центральная Европа, несет самые большие издержки этой экономической войны, именно здесь сосредоточены самые большие издержки разрыва экономических и политических связей с Россией», — уточняется в тексте.

Ранее, 6 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны коллективного Запада во главе с США давно встали на путь разрыва отношений с Россией, начав с препятствий для газопроводов.

Западные страны продолжают вводить санкции против РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса. Так, 3 июня Евросоюз сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Он предусматривает отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российской нефти, перевозимой по морю, ограничения на экспорт химикатов и высоких технологий в РФ и др. В МИД России подчеркнули, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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