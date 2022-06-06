Захарова отметила курс Запада на разрыв отношений с Россией

Страны коллективного Запада во главе с США давно встали на путь разрыва отношений с Россией, начав с препятствий для газопроводов. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией. Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — сказала представитель МИД в эфире телеканала La7.

Еще одним примером подобной политики Запада стали безрезультатные переговоры по облегчению российским гражданам визового режима с ЕС, которые велись на протяжении 20 лет.

«Это ЕС практически прервал эти переговоры и облегчил визовый режим для Молдавии, ничего не объяснив нам», — сообщила Захарова.

Западные страны продолжают разрывать экономические связи с Россией и давить на ее нефтегазовый сектор. 3 июня ЕС заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев отказ от нефтепродуктов. Кроме того, замглавы МИД Польши Павел Яблоньский подтвердил Польскому радио, что Евросоюз приступил к проработке седьмого пакета санкций.

МИД России прокомментировал новые ограничения против Москвы 3 июня, заявив, что Евросоюз использует энергетику в политических целях, не считаясь с интересами мирового сообщества. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что ЕС следует прекратить оттягивать на себя товарные потоки в ущерб развивающимся странам.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями, которые против нее вводит Запад. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил глава российского государства.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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