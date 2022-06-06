В США указали на победу России над санкциями ЕС в сфере энергоресурсов

Санкции Евросоюза (ЕС) не ударяют по России так, как планировала Европа. Такое мнение выразил 6 июня обозреватель журнала American Thinker Джером Корси.

Он отметил, что недавно введенный ЕС шестой пакет санкций, ограничения которого включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России, является сомнительным. По его словам, ЕС рассчитывал на то, что эти меры нанесут сильный ущерб российской экономике из-за «прекращения прибыльного экспорта нефти».

«Однако [президент РФ Владимир] Путин нашел достаточно альтернативных рынков для российской нефти и газа в Азии. В частности, ни Индия, ни Китай не заражены «идеологией нового зеленого курса», демонизирующей углеводородное топливо. Понимая экономическую эффективность угля, нефти и природного газа, Индия и Китай представляют собой большую и растущую возможность экспорта российского углеводородного топлива», — отметил Корси.

Обозреватель указал, что санкции США и ЕС против российских углеводородов имеют неприятные последствия. По его словам, они лишь подтолкнули Запад к стагфляции.

«Путин понимает, что без достаточных запасов относительно недорогой российской нефти и газа страны ЕС совершают экономическое самоубийство», — добавил Корси.

В заключении автор отметил, что «Россия одержит победу над ЕС», так как получила экономическое преимущество «над слабым и разделенным ЕС».

4 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия уже сейчас увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Также Лавров сообщил, что Россия в текущем году существенно увеличит прибыль от экспорта энергоносителей. По словам дипломата, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

2 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что шестой пакет санкций ЕС не стал большой сенсацией, поскольку частичное эмбарго на нефть начнет действовать не сразу. Россия, по его словам, за это время сможет настроить свой морской экспорт, а Европе в это время придется искать возможности получения нефти из стран Персидского залива.

31 мая бывший министр национальной обороны Греции Панос Камменос назвал решение ЕС ввести эмбарго на российскую нефть сумасшествием из-за обратного эффекта, который последует. Он подчеркнул, что эмбарго разорвет страны Европы на части.

12 мая Путин заявил, что Россия успешно справляется с ограничениями. Он также отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

Запрет на импорт сырой нефти из России в Евросоюз (ЕС) начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ. Новыми санкциями вводится поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. Временное исключение из запрета на морские поставки нефти из РФ введено только для Болгарии и Хорватии. Также сделано временное исключение для поставок черного топлива по трубопроводам.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.

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