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В МИД ЛНР рассказали о мерах наказания для украинских боевиков

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Украинские националисты, которые предстанут перед военным трибуналом, понесут наказание в соответствии с законом. Им грозит длительное заключение, заявила первый замминистра иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока в понедельник, 6 июня.

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«Надо открыть Уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет — разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока», — заявила она «РИА Новости».

Также Сорока отметила, что в ЛНР действует мораторий на смертную казнь, но некоторые статьи Уголовного кодекса (УК) предусматривают пожизненное заключение, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 3 июня, дипломат сообщила, что в состав международного трибунала над украинскими военными могут войти представители западных стран.

Также замминистра выразила надежду, что на военном суде над националистами будут присутствовать представители Южной Осетии и Абхазии. При этом Сорока уточнила, что к разработке устава трибунала и судебному процессу будут привлечены эксперты из ЛНР, ДНР и России, передает НСН.

Ранее, 1 июня, ряд военных трибуналов над украинскими боевиками анонсировали в ДНР. Специалисты аппарата уполномоченного по правам человека ведут сбор доказательств преступлений ВСУ и нацбатов на территории республики. Все факты тщательно проверяют, и позже их смогут использовать в военном трибунале над украинскими боевиками, пишет Pravda.Ru. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе.

Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар» (в отношении участников организаций в РФ возбуждены уголовные дела), так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин в июне сообщил, что некоторые боевики украинской радикальной группировки «Азов», сдавшиеся в плен, поступили в очень тяжелом состоянии. Они предстанут перед трибуналом после получения медицинской помощи, пишет Life.Ru.

По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков «Азова». Многие из них были ранены, им оказывают помощь российские медики.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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