В состав международного трибунала над украинскими военными могут войти представители западных стран. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщила первый замглавы МИД Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока.

«Сейчас уже идет международный общественный трибунал, который проходит под эгидой Общественной палаты РФ. И там присутствуют международные эксперты. Там и США, и Германия, и Франция, и Италия», — сказала Сорока в комментарии «Интефаксу».

Дипломат выразила надежду, что на военном суде над националистами также будут присутствовать представители Южной Осетии и Абхазии. При этом она уточнила, что к разработке устава трибунала и судебному процессу будут привлечены эксперты из Луганской, Донецкой народных республик и России.

Трибунал, по ее словам, может назначить украинским националистам от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее, 1 июня, ряд военных трибуналов над украинскими боевиками анонсировали в ДНР. Они пройдут до осени. В частности, первым будет Мариупольский трибунал. Там будут рассматриваться преступления, совершенные в Волновахе.

Завершающим этапом, как ожидается, станет международный трибунал. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар» (в отношении участников организаций в РФ возбуждены уголовные дела), так и военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин в июне сообщил, что некоторые боевики украинской радикальной группировки «Азов» , сдавшиеся в плен, поступили в очень тяжелом состоянии. Они предстанут перед трибуналом после получения медицинской помощи.

По информации Минобороны РФ, сдались в плен 2439 боевиков «Азова». Многие из них были ранены, им оказывают помощь российские медики.

По данным Следственного комитета России, всего с 2014 года было возбуждено более тысячи уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине. Потерпевшими от преступных действий украинских силовиков признаны 70 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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