Украинский сервис Olltv отказался комментировать взлом

Взломанный хакерами украинский сервис Olltv, где вместо матча Украина — Уэльс показали репортаж телеканала «Известия» об обстреле Донецка, в ответ на официальный запрос отказался комментировать инцидент. Об этом стало известно в понедельник, 6 июня.

Ранее в этот день эфир украинского телеканала «Футбол 1» был взломан во время трансляции футбольного матча на некоторых онлайн-платформах. Вместо него транслировался российский телеканал «Известия» с репортажем об обстреле Донецка со стороны боевиков Украины.

О кибератаке сообщил комментатор прерванного репортажем «Известий» об обстреле Донецка матча Уэльс–Украина. А также украинские телезрители матча показали кадры со взломом стримингового сервиса Olltv.

Финал плей-офф в Кардиффе завершился со счетом 1:0 в пользу Уэльса. Единственный гол в игре — автогол капитана украинской сборной Андрея Ярмоленко на 34-й минуте после удара Гарета Бэйла со штрафного.

Накануне Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. В результате пять человек погибли и 20 пострадали, в том числе один ребенок. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации сообщило, что в результате обстрела загорелись жилые дома и автомобили.