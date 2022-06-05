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Эфир украинского телеканала «Футбол 1» был прерван репортажем «Известий» об обстреле Донецка

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Фото: соцсети
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Эфир украинского телеканала «Футбол 1» был взломан во время показа матча Украина — Уэльс на некоторых онлайн-платформах. Вместо него транслировался российский телеканал «Известия», рассказывавший об обстреле Донецка со стороны боевиков Украины, о чем стало известно в воскресенье, 5 июня.

Так, телезрителям был представлен сюжет российского телеканала о массированном артиллерийском обстреле Донецка вечером 4 июня, в результате которого пять человек погибли и еще 20 пострадали. Действия националистов нанесли повреждения зданиям школ, яслей, жилых домов, а также спровоцировали возгорания автомобилей. Жители города прятались в подъездах, а украинские снаряды прилетали прямо в квартиры.

Тем же днем некоторые районы Донецка подверглись массированным обстрелам со стороны украинских националистов. Так, за полчаса боевики выпустили 90 снарядов по ДНР. До этого националисты выпустили 25 ракет из БМ-21 «Град» по двум населенным пунктам ДНР — селу Первомайское и Георгиевке. Еще раньше был нанесен удар по Донецку 20 ракетами из «Градов» по Куйбышевскому району города. В результате обстрелов в городе перестало работать эфирное телевещание.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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