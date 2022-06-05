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Зрители матча Уэльс–Украина показали кадры со взломом стримингового сервиса Olltv

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Фото: соцсети
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Украинские телезрители матча Уэльс–Украина, который был прерван репортажем телеканала «Известия» об обстреле Донецка, показали кадры со взломом стримингового сервиса Olltv, о чем стало известно в воскресенье, 5 июня.

«Вот должен идти матч Украина–Уэльс, а тут — новости российские, ДНР, ... всякое, а вот внизу показано, должен быть матч», — прокомментировал ситуацию зритель.

Ранее в этот день стало известно, что эфир украинского телеканала «Футбол 1» был взломан во время трансляции футбольного матча на некоторых онлайн-платформах. Вместо него транслировался российский телеканал «Известия» с репортажем об обстреле Донецка со стороны боевиков Украины.

О кибератаке сообщил комментатор прерванного репортажем «Известий» об обстреле Донецка матча Уэльс–Украина.

Финал плей-офф в Кардиффе между сборными Уэльса и Украины завершился 5 июня со счетом 1:0. Единственный гол в игре — это автогол капитана украинской сборной Андрея Ярмоленко.

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